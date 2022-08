Stad Leuven neemt maatregelen tegen hitte: verkoeling in kerken en gratis kraantjeswater

Ook de kerkgemeenschap draagt zijn steentje bij. Zij stellen tot en met zondag hun kerken open voor mensen die verkoeling nodig hebben. “Als je verkoeling wil zoeken in een kerk is dat geen probleem, maar dan dien je je wel aan te passen aan de omgeving”, verduidelijkt schepen Verlinden. “Het is de bedoeling dat er in stilte gebruik gemaakt wordt van de kerk, zoals dat anders ook het geval is.” De meeste kerken zijn enkel in de namiddag open, wanneer de temperaturen het hoogst zijn.