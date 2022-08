Laatste mandenvlechter in Dilsen-Stokkem opent atelier in de hoop dat beroep niet verloren gaat: "Ik wil de basistechnieken doorgeven"

In zijn winkel De Mandenvlechter heeft hij een lokaaltje ingericht waar mensen met behulp van een iPad of door een les te volgen, een mandje leren vlechten. "Het is bijna op kinderniveau dat ik het aanleer, zo kan ik de basistechnieken doorgeven. Ze mogen dan werken met pitriet, want dat kan je makkelijk hergebruiken als je een foutje maakt", verzekerd Davids. Hij wil de mensen op een laagdrempelige manier kennis laten maken met het vlechten, want hij wil voorkomen dat het verdwijnt.