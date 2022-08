Meyboom wordt al voor 714e keer geplant in Brussel, Leuven plant 49e Meyboom

Vandaag is het weer zover. In Brussel zijn de gezellen van Sint-Laurentius al van 6 uur wakker. Ze trekken in de voormiddag naar het Ter Kamerenbos om hun Meyboom te kappen. “Afgelopen donderdag zijn wij naar het bos geweest om in samenspraak met de Groendienst van de stad Brussel twee bomen te kiezen”, zegt Jan Brusten, voorzitter van de gezellen van Sint-Laurentius. “Eén boom is eerste keuze, een andere is reserve voor als de boom beschadigd raakt bij het kappen. Dat kan weleens gebeuren.”