Na 25 jaar brengt typetje Kamiel Spiessens nieuwe single uit

25 graden of niet: in zijn alom bekende groene tuinjas en rubberen laarzen kwam Spiessens in Blankenberge aan om het nieuws over zijn nieuwe single te verkondigen.

Het nummer komt er enkele weken voor de start van zijn gelijknamige theatervoorstelling "Spiessens spijbelt". In die "klimaatconferentie" houdt hij het publiek een spiegel voor over het klimaat. "Ik geef hen raad met huis-tuin- en keukentips om de planeet koel te houden, want als we op de politiek moeten wachten", zo zei hij.