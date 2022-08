Nieuw elektrisch deelfietsensysteem verbindt Antwerpen met 40 omringende gemeenten

Het elektrisch deelfietsensysteem doet denken aan de populaire Antwerpse Velo-stadsfietsen, maar het netwerk zal gezien de schaal een pak minder fijnmazig zijn. De fietsen zullen in eerste instantie vooral te vinden zijn aan mobiliteitshubs waar je vlot kan overstappen van en naar andere vervoersmiddelen. Er zijn geen vaste stations maar wel zogenaamde drop zones, van Essen tot Boom, van Stekene tot Temse en van Sint-Niklaas tot Malle.

"We zorgen opnieuw voor een alternatief voor de eigen wagen, om met een gerust gemoed naar Antwerpen af te zakken of je elders in de regio te verplaatsen", zegt Antwerps schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N-VA). "Het doelpubliek is heel breed: iedereen die vandaag voor pakweg vijftien kilometer of zelfs iets minder nog de wagen neemt, recreatief of professioneel. Het Velo-systeem heeft zijn nut al bewezen, we zijn ervan overtuigd dat voor iets grotere afstanden dit elektrisch deelfietsensysteem een goede oplossing kan zijn."