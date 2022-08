Al 546 mensen besmet met de apenpokken in België

In Vlaanderen werden 304 gevallen gemeld (56 procent), in Brussel gaat het om 187 gevallen (34 procent) en in Wallonië om 55 gevallen (10 procent). Het virus blijft zich voornamelijk verspreiden via seksueel contact bij mannen. In ons land zijn tot nog toe enkel mannen tussen 16 en 71 jaar oud besmet geraakt. Maar voor alle duidelijkheid: iedereen kan het virus oplopen, het wordt overgedragen via huid-op-huidcontact.