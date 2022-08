Nieuwe vondsten geven beeld van het leven van de middenklasse in Pompeï

Daarbij werd onder meer een binnenplaats gevonden met fresco's van planten, dieren en jachtscenes. Daarin werd ook een nis aangetroffen met 'Lares', beschermgoden van het huis en het gezin, waaraan het huis zijn volksnaam 'Larario-huis' ontleent.

"De eigenaars van het Larario-huis in Pompeï waren in staat om de binnenplaats met de Lares en een bron te versieren met prachtige schilderijen, maar ze hadden duidelijk niet genoeg geld voor al de kamers", zei Zuchtriegel.

"We weten niet wie hier leefde, maar het aangename leven dat afgebeeld is in de binnenplaats, was waarschijnlijk meer een ideaal dan hun alledaagse realiteit."

"In het Romeinse Rijk was er een behoorlijk groot deel van de bevolking dat worstelde met zijn sociale status en voor wie het 'dagelijks brood' absoluut niet vanzelfsprekend was", zei Zuchtriegel. "Een klasse die kwetsbaar was tijdens politieke crisissen en voedseltekorten, maar ook ambitieus om de sociale ladder te beklimmen."

Bronnen: Associated Press en Reuters.