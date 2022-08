Oudenaarde verplicht zwemvest voor watersporters op Donkvijver, zwemmen blijft verboden

Wie met de warme dagen in het vooruitzicht verkoeling hoopt te vinden in de Donkvijver in Oudenaarde, is eraan voor de moeite. De stad benadrukt dat enkel verenigingen die toestemming hebben, mogen zwemmen in de Donkvijver. Maar ook zij moeten zich aan nieuwe regels houden, want het dragen van een zwemvest is voortaan verplicht wanneer ze hun sport uitoefenen: "Enkel de clubs Outsider en Absolut krijgen toestemming om te zwemmen in de Donk, zij het verplicht met een zwemvest", verduidelijkt burgemeester Marnic Demeulemeester (Open VLD). "Windsurfers moeten enkel verplicht een wetsuit (surfen - of duikpak) dragen.