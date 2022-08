Parcours van Dodentocht in Bornem wordt door de hitte ingekort

De Dodentocht start op vrijdagavond, en de wandelaars hebben dan in principe 24 uur lang de tijd om de 100 kilometer af te leggen. Maar door de hoge temperaturen die voorspeld worden, is het na 13u zaterdagmiddag te heet om nog verantwoord door de hitte te wandelen. Dat heeft de FOD Volksgezondheid aan de organistoren laten weten.

Volgende boodschap staat te lezen op de website van de Dodentocht: “Het gezondheidsrisico is te groot om zware inspanningen te leveren in de aangekondigde hoge temperaturen. Maar ondanks het negatief advies om geen volledige 100Km te mogen organiseren, beslissen we als organisatie om het evenement niet te annuleren. Het eerste deel van de 100Km tocht speelt zich ‘s avonds en ‘s nachts af. Maar door het opgelegde einduur van 13 uur door FOD Volksgezondheid kunnen we niet anders dan de tocht met één derde in te korten. De laatste wandelaar verwachten we dus rond 13u terug in Bornem, voor de grootste hitte.”

Daarnaast zullen de organisatoren ook extra maatregelen nemen, zoals extra waterbedeling onderweg. Aan de start en de controleposten is er extra zonnecrème te krijgen. En aan de controleposten zullen ook extra schaduwzones ingericht worden, zodat er tegen de zon geschuild kan worden.

Voor het eerst in 53 jaar dus geen 100 kilometer in die Dodentocht. Er schreven zich dit jaar opnieuw 13.000 wandelaars en joggers in, en dat is de maximumlimiet die door de organisatoren word gehanteerd.