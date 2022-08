Podium van Coldplay heeft Limburgs tintje: staalbedrijf TCS uit Houthalen maakte bijzondere constructies 

Het zijn natuurlijk bijzonder mooie referenties voor TCS als ze kunnen melden dat ze meegebouwd hebben aan een podium van Coldplay of Rammstein. Bert Zimmerman: "Daar zijn we ook enorm fier over dat we daar een bijdrage aan kunnen leveren. Helaas commercieel zitten we daar wel gebonden aan een bepaalde geheimhouding. Maar anderzijds is het voor ons belangrijk dat het een continu leerproces is, om zaken te verfijnen, en om de uitdagingen die Stageco ons voorlegt telkens goed op te lossen. En zo kunnen we onze expertise laten groeien in die zaken."