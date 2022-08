Politie LRH gaat komende dagen toezicht houden in vijvers en kanalen waar niet gezwommen mag worden

De voorbije maand heeft de politie Limburg Regio Hoofdstad geen problemen vastgesteld op plekken waar niet gezwommen mag worden. Die locaties gaan de komende dagen opnieuw extra in de gaten gehouden worden. Dorien Baens van politiezone LRH: "We zien elk jaar wel dat er gezwommen wordt op plekken waar dat niet mag, dus als er een langere hete periode aangekondigd wordt, gaan we daar extra patrouilleren. De politieploegen die sowieso op de baan zijn, gaan dan de locaties waar vaak illegaal gezwommen wordt, iets meer aandoen."

Voor de zone LRH gaat het vooral om het Schulensmeer, maar ook de Kanaalkom in Hasselt en de Groene Delle, vooral bekend als het Koet, in Lummen en Heusden-Zolder.

De voorbije maand heeft de politie ook een aantal dagen op die plekken gecontroleerd, maar er is toen geen overlast vastgesteld. Nog meer ploegen inzetten is momenteel dus niet aan de orde. "We gaan ons voorlopig bij extra toezicht houden, maar moest het nodig zijn gaan we wel extra patrouilles inzetten."