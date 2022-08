Site aan gemeentehuis van Glabbeek even ontruimd door gaslek

De Grotestraat, aan het gemeentehuis van Glabbeek is een tijdje ontruimd geweest door een gaslek. Bij de afbraak van de stellingen na de strandfuif van afgelopen zaterdag, is een middelgrote leiding geraakt. "Dat is één van de hoofdleidingen in ons dorp", zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij). "Waardoor het om een fors gaslek ging met een indringende gasgeur als gevolg. We hebben dan onmiddellijk de hele site rond het gemeentehuis geëvacueerd. Het gemeentehuis is op maandagavond open zodat er heel wat volk aanwezig was. Er was wel niet direct gevaar voor de omwonenden", zegt de burgemeester nog.

Arbeiders van netbeheerder Fluvius zijn ter plaatse gekomen om het lek te herstellen. De werkzaamheden hebben tot diep in de nacht geduurd en het lek is gedicht. De Grotestraat in Glabbeek is intussen weer open. Het gemeentehuis kan ook weer open gaan.