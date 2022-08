Smullen tussen de appel- en perenbomen: "Breakfast in de boomgaard" in Kortenbos

Een smakelijk nieuw initiatief van Happy Weekends: Breakfast in de Boomgaard. Paul Huysmans legt uit wat je te wachten staat: "We starten 's morgens dus met een ontbijt in de unieke setting van het fruitbedrijf van Agnes en Luc in Kortenbos. En daarna hebben we zowel een wandeling als een fietstocht uitgestippeld." Wie wil kan ook zelf wat appelen of peren plukken in de boomgaard, samen met fruitteler Luc.