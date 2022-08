Springkastelenfestival in Blankenberge afgelast door hitte

De komende dagen wordt het 30 graden en meer. Daarom besliste de organisator van het springkastelenfestival Niels Mestdagh in samenspraak met de weerman van Blankenberge het evenement af te gelasten. “Met veel spijt in het hart annuleren wij het festival. Het zou onverantwoord zijn om het event te laten doorgaan met de voorspelde temperaturen”, vertelt Niels.

Heel wat van de springkastelen zijn niet overdekt, waardoor de kinderen in de vlakke zon zouden springen. “Als vader zou ik mijn kinderen ook niet in zo'n warmte laten springen”, zegt Niels. De tickets die in voorverkoop verkocht zijn, worden terugbetaald. De kinderen die zich inschreven, kunnen dit weekend langsgaan bij Salito Beach in Blankenberge voor een gratis mocktail.