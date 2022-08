Stoomtreinen Maldegem-Eeklo rijden niet uit door droogte: "Een hete kool vormt een groot risico"

Een kurkdroge grond en een hittegolf op komst. Het zijn 2 redenen waardoor het Stoomcentrum Maldegem-Eeklo heeft beslist om niet langer uit te rijden met stoomtreinen. "Bij een stoomtrein kan altijd een kool uit de locomotief vallen of een vonk uit de schoorsteen komen. Aangezien het heel droog is en opgeroepen wordt om geen branden of kampvuren te maken, willen wij onze verantwoordelijkheid nemen en alle risico's uitsluiten."