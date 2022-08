Taiwan houdt militaire oefeningen als voorbereiding op "Chinese invasie" en vraagt meer internationale steun

Op een persconferentie in Taipei sprak de Taiwanese minister van Buitenlandse Zaken Joseph Wu over het doel van de voortgezette militaire oefeningen van China. "China's echte bedoeling is om de status quo in de Straat van Taiwan en in de hele regio te veranderen", zei Wu.

"China voert grootschalige militaire oefeningen en raketlanceringen uit, ook cyberaanvallen en desinformatiecampagnes. Voorts zet het economische sancties in om het moreel van de mensen in Taiwan te verzwakken", klonk het nog. De minister vroeg meer internationale steun om te voorkomen dat China de Straat van Taiwan gaat controleren.