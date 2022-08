Theater op de Markt in Hasselt is terug na 4 jaar stilte

Piet Van Dycke, choreograaf-circusmaker, is er ook bij deze editie. Hij brengt met Circumstances de voorstelling EXIT, op de campus van de oude gevangenis. "Het is een fantastisch programma", zegt hij over Theater op de Markt. "Ik heb al een paar highlights aangeduid." Hij is ook erg blij met deze zomer van 2022. "Er zijn best veel zomerfestivals. Je voelt zo veel lichtheid, mensen genieten en zijn dankbaar en gelukkig. Na 4 jaar is het voor Theater op de Markt ook heel fijn om Hasselt weer in te palmen."