Thalys-topman excuseert zich voor problemen: "Onze organisatie bleek niet sterk genoeg om storingen hoofd te bieden"

Er was veel kritiek omdat Thalys de passagiers urenlang in de snikhete treinwagons liet zitten. Topman Damas zei eerder aan VRT NWS dat het niet altijd mogelijk is om de deuren van de trein te openen uit veiligheidsoverwegingen. Volgens TreinTramBus had de evactuatie veel sneller moeten gebeuren. Veel passagiers voelden zich aan hun lot overgelaten.