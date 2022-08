Wielrenner (16) bezweken aan verwondingen na aanrijding in Malmedy, automobilist was onder invloed 

Lars Janssens was met Team Kempen Jeugd op stage in de buurt van het Luikse stadje Malmedy. Een groepje waar hij deel van uitmaakte, besliste om rechtsomkeer te maken. Op dat moment kwam de autobestuurder uit de tegenovergestelde richting en reed frontaal op de tiener in. Hij was onder invloed van drugs. Zijn rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken.