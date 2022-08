Vlaanderen geeft een half miljoen euro aan onderzoek ijzeretende bacterie in kanaal Gent-Terneuzen

Burgemeester van Zelzate, Brent Meuleman (Vooruit) vindt het onderzoek een goede zaak: "De jachthaven is een heel korte zijtak van het kanaal Gent-Terneuzen. Dat is een heel belangrijke economische ader voor onze regio. We moeten weten hoe we het beestje kunnen bestrijden, want in het kanaal zijn ijzeren damwanden aanwezig. Dat zou daar ernstige gevolgen kunnen hebben. Het geld is meer dan welkom om het te onderzoeken en om te weten waar het zich overal bevindt."