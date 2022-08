Voka Limburg wil meer flexijobs: Zo kunnen we ook langdurig werklozen mogelijk weer aan het werk krijgen

"Het systeem van flexijobs is heel interessant vinden wij", zegt Jonas De Raeve van Voka Limburg. "Het zou kunnen uitgebreid worden naar de bouw, industrie of de zorg. Het systeem is in het voordeel van zowel de werkgever als de werknemer. De werkgever moet enkel nog een verlaagde werkgeversbijdrage van 25 procent bovenop het loon betalen. En de werknemer moet helemaal geen belastingen of sociale bijdragen betalen."