Zo vader, zo zoon: Theo is net als vader Wim Lybaert strandredder: “Mooiste job van de wereld”

Dit jaar is Theo Lybaert strandredder geworden in Zeebrugge, en dat is geen toeval. Zijn vader, televisiemaker Wim Lybaert, was dat 35 jaar geleden ook. “Van jongs af aan hoorde ik aan de eettafel dat het de beste job van de wereld is”, zegt de jonge Lybaert. "En dat kan ik nu ook bevestigen.”