16 amfibieënpoelen in Merelbeke bijna volledig uitgedroogd: "Sommige soorten met uitsterven bedreigd"

Door de aanhoudende warmte staat een 16-tal poelen in Merelbeke bij Gent, waar salamanders en kikkers leven, bijna volledig droog. Amfibieën moeten zich sneller aanpassen zodat ze vlugger op het land kunnen gaan leven door over te schakelen op het inademen via hun longen. Een bijkomend probleem is dat de larven van sommige soorten, die nog afhankelijk zijn van de zuurstof in het water, sterven door de droogte.