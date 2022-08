Voor het eerst vrouw besmet geraakt met apenpokkenvirus in ons land, aantal besmettingen lijkt af te toppen

"We weten dat we niet genoeg vaccins hebben", klinkt het bij de FOD Volksgezondheid. "We willen ze snel en precies inzetten. Als we zien dat we vaccins over hebben, kunnen we de vaccinatie uitbreiden. We zullen ook een bredere groep kunnen vaccineren als we zicht hebben op een volgende lading."

Die volgende lading - 30.000 extra doses - wordt verwacht in het najaar. Er zijn ook nog onderhandelingen bezig om in 2023 de vaccinproductie op te schalen. Meer over de verschillen tussen de Europese landen lees je in dit artikel.