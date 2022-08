Hitte vormt geen probleem voor Balloonmeeting Deinze: "Moeten wel gewicht beperken en nemen dus minder mensen mee"

"Op zich is het niet ideaal, want een luchtballon heeft warme lucht nodig om op te stijgen", licht vluchtdirecteur Kris Wille toe. "Hoe warmer het buiten is, hoe warmer we de ballon moeten maken om te kunnen opstijgen en dat is niet goed voor de stof van de ballon. Maar we kunnen dat oplossen door minder gewicht mee te nemen. We gaan dit jaar dus minder mensen per ballon toelaten."