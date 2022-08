Brand in leegstaande kantine van VK Hei in Kuringen-Hasselt

De voormalige kantine stond al enkele jaren leeg. Het was eerst een voetbalkantine, en ook de rugbyploeg heeft het gebouw een tijdlang gebruikt. Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk, maar het wordt niet uitgesloten dat de brand is aangestoken. De politie verhoort iemand.

Bij de brand is het dak gedeeltelijk ingestort. Dat was voor een groot deel vernieuwd, maar er waren nog enkele oude golfplaten. Er is vermoedelijk dus wat asbest vrijgekomen, maar dat is zo goed als zeker op het terrein gebleven.

De brandweer heeft het vuur geblust, maar één ploeg is ter plaatse gebleven om de toestand in de gaten te houden.

