Ondanks hitte: "Zwemmen in het kanaal van Brussel verboden"

Veel mensen zoeken verfrissing tijdens deze warme dagen, maar zwemmen in het kanaal in Brussel is verboden. Eén van de risico’s is de slechte kwaliteit van het water. “Als onze duikers in het kanaal moeten zijn, worden ze ingeënt tegen bepaalde ziektes die overgedragen worden door bijvoorbeeld de uitwerpselen van ratten”, legt Derieuw uit. “Als ze uit het kanaal komen, worden ze volledig ontsmet.”

De waterkwaliteit is niet het enige risico. Ook de diepte is overal verschillend. Daarnaast liggen er allerlei voorwerpen waaraan je je kan verwonden. Bovendien is er nog altijd veel verkeer van boten.