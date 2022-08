Brandweer probeert nest van Aziatische hoornaars op 30 meter hoogte in Lummen te vernietigen: niet zeker of het gelukt is

"We hebben ook nog met een lans gewerkt om tot bij het nest te kunnen raken maar zelfs toen kwamen we nog meer dan een meter te kort", gaat Vliegen verder. "We konden daardoor geen gif tot in het nest spuiten maar enkel rond het nest. Dat is niet echt de bedoeling. We zijn dus niet zeker dat we het nest hebben kunnen vernietigen. Imkers zullen nu de situatie in de gaten houden. Als er zich in de toekomst opnieuw een probleem voordoet, zullen we een nieuwe oplossing moeten zoeken."