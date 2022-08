Brussel investeert 6 miljoen euro in Koning Boudewijnstadion

"Het stadion speelt een unieke rol in de Belgische evenementensector. Er is geen enkele andere zaal met dezelfde capaciteit", voegt Hellings nog toe. "Na een uitzonderlijke zomer als deze, met optredens van Coldplay, Ed Sheeran, The Rolling Stones én met daarnaast ook het voetbal, moeten we verzekeren dat onze infrastructuur dit soort publiek kan blijven aantrekken."