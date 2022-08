Buggenhout voor het eerst uit Dodentocht geschrapt: "Met de voorspelde hitte begrijpen we de beslissing"

De beslissing om de Dodentocht dit jaar in te korten, heeft ook gevolgen voor de gemeente Buggenhout. De enige controlepost Oost-Vlaanderen valt voor het eerst in 53 jaar weg. De reden om het parcours in te korten van 100 naar 65 kilometer, is - uiteraard - de voorspelde hitte. De burgemeester van Buggenhout, Pierre Claeys (CD&V), heeft begrip voor de beslissing: "Het is jammer, maar het is een wijs besluit om de Dodentocht in te korten"