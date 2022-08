Chiro Eppegem moet vroeger naar huis door bacteriële infectie: 70 kinderen ziek

Dinsdagnamiddag werden de eerste kinderen ziek. Tegen de avond waren er meer dan 20 zieken, dat ging naar 40 en klom uiteindelijk naar 70 zieke kinderen. Chiro Eppegem was op kamp in Chiny, een stad in de provincie Luxemburg. Daar stelde een dokter vast dat het om een bacteriële infectie ging die zich snel verspreidde.