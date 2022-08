Deliveroo bereidt exit uit Nederland voor (waar Thuisbezorgd.nl heer en meester blijft)

Bijgevolg bereidt Deliveroo - nog voor het einde van dit jaar - zijn vertrek uit Nederland voor. "Dit is niet een besluit dat we lichtvaardig hebben genomen", licht Deliveroo-topman Eric French toe.” Tot het einde van het zogenoemde consultatieproces blijft de bezorger actief in Nederland. In een mail aan de klanten klinkt het dat de beslissing nog niet definitief is.

Over een stopzetting van de activiteiten in een ander land is geen sprake. "In België is de situatie alvast heel anders", zegt woordvoerder Rodolphe Van Nuffel. "Eerder dit jaar breidden we uit naar nog meer steden, we zijn nu actief in 25 steden. En daarnaast versterken we ook onze bestaande partnerschappen, met bijvoorbeeld Carrefour, McDonalds en Quick."