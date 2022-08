Brusselse wetenschappers graven drie dino's op in Verenigde Staten: "Over paar jaar in ons museum"

Het is de bedoeling dat de drie dinoskeletten uiteindelijk mee afreizen naar Brussel. Met andere woorden: wat de paleontologen momenteel opgraven, mogen ze ook houden. "Elk land heeft daarover een afzonderlijke wetgeving. In de Verenigde Staten is het bijvoorbeeld lastig om op een stuk grond van de overheid te graven. Daar gelden heel strikte regels en wat je vindt, blijft ook eigendom van de staat. Daarom heeft het museum een overeenkomst gesloten met een privé-eigenaar. Op zijn stuk grond mogen we graven en we mogen nadien ook alles meenemen."

Al komt daar dus nog veel werk bij kijken. "Er kruipen heel wat uren tijd in het vrijmaken van al die verschillende botjes en ze te behandelen met lijm. En daarna moeten we ook nog een metalen constructie in elkaar lassen om het skelet opnieuw in elkaar te steken", aldus nog de paleontoloog.