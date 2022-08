Terechte beslissing of overdreven betutteling? Kortere Dodentocht door hitte maakt heel wat emoties los

Rode Kruis Vlaanderen is het daarmee eens: "Het hangt natuurlijk wat van persoon tot persoon af: de ene kan al beter tegen de warmte dan de andere en niet iedereen is conditioneel even gezond of is fysiek hetzelfde, maar door het parcours nu in te korten, neem je iets minder risico", aldus woordvoerder Joachim Deman. Hij begrijpt wel dat het nieuws voor sommige “die hards” wat moeilijk ligt.