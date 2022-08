Elon Musk verkoopt voor bijna 7 miljard dollar aan Tesla-aandelen, "voor het geval dat Twitter de deal doorduwt"

De afgeblazen overname van het socialemediabedrijf Twitter blijft Elon Musk kopbrekens bezorgen. Nadat hij in april voor ruim 8,5 miljard dollar aan Tesla-aandelen had verkocht, had hij gezegd hij niet meteen nog meer aandelen zou verkopen. Maar van dat voornemen moet Musk nu afwijken.

Het is de afgeblazen overname van Twitter die hem hiertoe dwingen. Het was Musk zelf die het overnameproces van Twitter stopzette: hij beschuldigde het bedrijf ervan onvoldoende informatie te geven over het aantal spam- en nepaccounts op het sociale netwerk.