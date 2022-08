Marc uit Turnhout schreef meer dan 200 gedichten voor ongeboren kleindochter en gaat voor record

Inspiratie haalde Marc in een app die zijn schoondochter gebruikte om de vorderingen van haar zwangerschap te kunnen volgen. “In die app wordt de foetus vergeleken met een stuk fruit of een groente. Je ziet dan dat ze zo groot is als een aardbei of een tros druiven. Dat verwerkte ik in die gedichten.” Al die gedichten zijn nu gebundeld in een boek, "Lekkers voor Lea".