Gerecht heropent onderzoek naar shaken baby syndroom na mogelijk incident in crèche in Veurne

Het gerecht heropent een oud onderzoek naar een mogelijk incident bij een onthaalmoeder in Veurne. In februari 2020 werd een baby die daar opgevangen werd, in levensgevaar opgenomen in het ziekenhuis. Daar werd het shaken baby syndroom vastgesteld. Het gerechtelijk onderzoek leverde toen geen bewijzen op dat de onthaalmoeder verantwoordelijk was, maar volgens de advocaat van de ouders wordt het onderzoek nu heropend op basis van nieuwe elementen.