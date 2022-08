Amerikaanse oud-president Donald Trump weigert vragen te beantwoorden in onderzoek belastingontduiking

De Amerikaanse oud-president Donald Trump is door het openbaar ministerie in New York opgeroepen voor verhoor in een onderzoek naar mogelijke belastingontduiking. Maar hij heeft een beroep gedaan op zijn zwijgrecht, laat hij weten in een mededeling. Het onderzoek staat los van de huiszoeking eerder deze week in Mar-a-Lago, vermoedelijk in een onderzoek naar vertrouwelijke documenten die Trump zou hebben meegenomen uit het Witte Huis.