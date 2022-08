Glasbollen in rand rond Brussel overbelast: "Ga in de plaats naar het containerpark"

De jongste weken is de aanvoer van glas naar de glasbollen heel hoog. In juni was er een afvoer van 519,5 ton, in juli was dit gestegen tot 605 ton. Dat is 89 ton meer, een stijging van 16,5 procent.

“De afvoer van glas staat hierdoor onder druk”, zegt Inge D'hoe van Intradura. De afvalbeheerder zal zaterdag daarom met een extra ophaalronde de glasbollen leegmaken. “Maar door het verlengde weekend en het aanhoudende mooie weer zal die druk niet direct verminderen”, zegt D’hoe.

Daarom vraagt Intradura aan inwoners om glas naar het recyclagepark te brengen in de plaats. “Hier staan grote containers ter beschikking, waarin je je glas ook gratis kwijt kan”, aldus D’hoe.