Grote test begonnen van eerste mogelijk Lyme-vaccin in 20 jaar

Het is niet precies geweten hoeveel gevallen van lyme er jaarlijks zijn. De Centers for Disease Control and Prevention zeggen op basis van gegevens van verzekeringsmaatschappijen dat in de VS elk jaar 476.000 mensen behandeld worden voor de ziekte, het hoofd van de vaccin-afdeling van het farmabedrijf Pfizer, Annaliesa Anderson, schat dat in Europa elk jaar zo'n 130.000 mensen besmet worden met de bacterie.

Schapen- en hertenteken kunnen drager zijn van de bacterie en die door een beet overdragen op de mens. Vaak - maar lang niet altijd - is het eerste teken van een infectie een rode, ronde uitslag in de vorm van een roos in de buurt van de beet. De infectie veroorzaakt in het begin vermoeidheid, koorts en pijn in de gewrichten.

Cruciaal is een snelle behandeling met antibiotica, maar het kan moeilijk zijn voor mensen om te weten dat ze door een teek gebeten zijn. Niet behandelde lyme kan ernstige artritis veroorzaken en schade aan het hart en het zenuwstelsel. Bij sommige mensen blijven de symptomen ook voortduren na een behandeling met antibiotica.

Hoewel er al lang een vaccin is voor honden, werd het enige lymevaccin voor mensen in 2002 van de markt gehaald in de VS omdat er weinig vraag naar was na een controverse.

"Men was zich toen nog niet zo bewust van de ernst van de ziekte van Lyme, denk ik", zei Annaliesa Anderson.