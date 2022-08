In kinderdagverblijf De Kleine Wereld in Brugge slapen kinderen buiten: “Goed voor de weerstand”

Kinderen buiten laten slapen is geen idee dat zomaar uit de lucht komt vallen. “Het is erg goed voor de weerstand,” weet Van Trigt. 'Ze liggen dichter bij de natuur, wat ook vitamine C oplevert. Bovendien slapen ze sneller in en duurt de slaap ook nog eens langer.” In de zomer is buiten slapen niet zo’n gek idee, “maar ook in de winter slapen de kindjes buiten, goed ingepakt tegen de koude.”