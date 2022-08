Jeugdkampen en speelpleinwerkingen nemen maatregelen tegen de hitte: "Met een volle drinkbus op pad"

De volle zon mijden, veel drinken en heel veel zonnecrème smeren, dat is ook het moto bij organisatie Activak. Die is deze week op kamp in het Pelterke in Pelt. "Omdat het vandaag zo heet is, gaan we met de groep zwemmen", legt leidster Yana Veldeman uit. "Als we op stap gaan, zorgen we ervoor dat de kinderen altijd een volle drinkbus bij zich hebben. We controleren dat ook. En voor de rest is het smeren, smeren, en nog eens smeren, dus zowel 's morgens, 's middags als 's avonds", besluit Yana.