Kinderen tussen 1 en 9 jaar in Londen krijgen prik tegen polio, nadat virus is aangetroffen in rioolwater

Hoe het virus in het afvalwater is terechtgekomen is moeilijk traceerbaar, aangezien het virus kan doorgegeven worden zonder dat men last heeft van symptomen of klachten.

Bij het UKHSA vermoedden ze dat het virus afkomstig is van iemand die een "levend" vaccin met actieve componenten heeft ingenomen. Vroeger was dit soort vaccin, dat oraal wordt ingenomen, de standaard, maar in 2010 is Europa volledig overgeschakeld op inspuitingen, die enkel niet-levende componenten bevatten. Het is dus waarschijnlijk dat iemand van buiten Europa, die net gevaccineerd is, het virus heeft binnen gebracht.