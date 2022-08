Veel vragen na ontploffingen op de Krim: is Oekraïne erin geslaagd het "onaantastbare" schiereiland te raken?

Sindsdien wordt er volop gespeculeerd over de explosies. Ging het - zoals Rusland beweert - om munitie die ontploft is of is Oekraïne er op een of andere manier in geslaagd om een aanval op de Krim uit te voeren? Het schiereiland is eigenlijk Oekraïens grondgebied, maar werd in 2014 bezet en geannexeerd door Rusland.

Sinds de Russen ook een hele strook grondgebied ten noorden van de Krim op Oekraïne hebben veroverd, werd de Krim door Rusland veilig geacht. Als het een aanval was, dan is het de eerste keer sinds het begin van de Russische invasie in Oekraïne dat de Krim getroffen werd.