Kunstenaar Jef Claerhout (94) is overleden, maker van beeld van flandrien Briek Schotte in Kanegem

Jef Claerhout werd geboren in 1937 in Tielt. In zijn eerste jaren als kunstenaar experimenteerde hij met een waslijst aan materialen, om uiteindelijk een oeuvre uit te bouwen gevuld met fabelachtige wezens die gebaseerd zijn op mythologie en science-fiction. Kenmerkend voor Claerhout was het gebruik van messing, waaruit de gelaste beelden geconstrueerd werden.