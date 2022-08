Managers van dakbedrijf Tectum leggen gratis dak voor vzw Beestig Wijs in Genk

"Wij zijn heel blij dat Tectum, samen met Soprema, gratis ons dak van de dierenvoedselbank komt leggen", zegt Riet Abrahams van vzw Beestig Wijs. "Wij kunnen altijd rekenen op veel steun. Als je een sociale organisatie bent en je bouwt een goed netwerk uit, dan is het wel fijn om te kunnen rekenen op andere organisaties. We hebben ook al de gevelstenen en een stuk van de vloer cadeau gekregen. Er zijn mensen gratis komen metselen. Dus door de steun van veel mensen kunnen we doen wat we doen."