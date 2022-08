Marcus Mumford in eerste solosingle openhartig over jeugd: "Ik ben als kind seksueel misbruikt"

Marcus Mumford brengt in september zijn eerste solo-album uit en in de vooruitgeschoven single "Cannibal" zingt hij over een geheim dat hij al bijna 30 jaar met zich meedraagt, het feit dat hij als 6-jarig kind seksueel misbruikt werd.



Het is een gebeurtenis in zijn leven waar hij tot voor kort nog nooit met iemand over gepraat had, zelfs niet met zijn eigen moeder. Zij kwam het pas te weten toen ze het lied voor het eerst hoorde bij haar zoon thuis tijdens de coronacrisis.