Met Travak Local wil stad Genk iets doen aan werkloosheid in Zwartberg: "Willen mensen en bedrijven uit buurt koppelen"

"Op dit moment zijn er veel werkzoekenden in Genk, maar wij focussen ons op de meest kwetsbare doelgroep", zegt jobcoach Annelies Geusens van de stad Genk. "Daarom willen we de vacatures naar de mensen brengen. Soms gaat het wat moeilijker om de jobs aan de man of vrouw te brengen omdat er extra problemen kunnen zijn, zoals een moeilijke thuissituatie, een taalbarrière of psychische moeilijkheden. We werken daar dan samen aan. En we voorzien ook een goede nazorg zodat kandidaten de job ook volhouden."