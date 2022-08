Muurreclame van iconische Robusta-wasmachinefabriek ontdekt in Machelen: "Heeft gemeente op de kaart gezet" 

Het centrum van Machelen is al sinds 2017 sterk aan het veranderen. In de zone rond de Woluwestraat, de George Ferréstraat en Cornelis Peetersstraat komen een 150-tal appartementen en woningen. Daarbij hoort ook de afbraak van het gebouw waar de GISO-school in gevestigd was.

Momenteel zijn de afbraakwerken bezig en daarbij werd een oude muurschildering van de voormalige Robusta-fabriek ontdekt. De wasmachinefabriek werd opgericht in 1908 en ging 60 jaar later failliet. “In die tijd was het niet alleen een begrip in Machelen, maar ook in de rest van België. Robusta heeft Machelen echt op de kaart gezet”, vertelt De Wilder.