Nieuw skatepark zorgt voor onrust in Brakel: "Met groenschermen en fluisterbeton beperken we mogelijke geluidsoverlast"

Schepen van Jeugd Marc De Pessemier (Open Vld) begrijpt dat er onrust is, maar de gemeente neemt preventief enkele maatregelen. "We voorzien groenschermen om het geluid te dempen en we gaan ook fluisterbeton gebruiken om het geluid van het rollen zo beperkt mogelijk te houden. En er komen bewakingscamera's", zegt De Pessemier. "In dezelfde buurt komt binnenkort ook een school waar toch minstens 4 keer per dag de bel rinkelt en dat is dan geen bezorgdheid?"